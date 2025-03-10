Суд признал законным приговор российскому учителю за госизмену в пользу Украины

Суд признал законным приговор учителю из Липецка Клюку за госизмену

Апелляционный военный суд признал законным приговор учителю рисования из Липецка Даниилу Клюку за госизмену и содействие террористической деятельности. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агенства, апелляционную жалобу суд оставил без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу. Адвокат Клюка отказался ответить на вопрос, будет ли дальнейшее обжалование приговора.

Второй окружной военный суд приговорил учителя к 20 годам лишения свободы. На первые пять лет осужденного отправят в тюрьму, а затем он будет переведен в колонию строгого режима. Также он должен выплатить штраф в размере полумиллиона рублей.

Суд установил, что Клюк сделал два перевода украинскому фонду «Вернись живым» (признан Минюстом нежелательной организацией на территории России) на общую сумму 120 тысяч рублей в виде криптовалюты. Эти средства были использованы на обеспечение Вооруженных сил Украины. Также россиянин намеревался профинансировать покупку вооружения для бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).