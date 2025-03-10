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18:12, 10 марта 2025Бывший СССР

Сырский приказал усилить ВСУ в Курской и Сумской областях беспилотниками

Главком ВСУ Сырский приказал усилить границу с Курской областью беспилотниками
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Подразделения украинской армии, прикрывающие отход основных сил из Курской области, будут усилены беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы. Соответствующий приказ отдал главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский, сообщает «Страна.ua».

По словам офицера, сейчас украинские войска совершают «маневры на выгодные рубежи обороны» из Курской в Сумскую область. Журналисты украинского издания трактуют его слова как завуалированный приказ на отступление.

«Ситуация на границе Сумской области с Курской областью РФ находится под контролем Сил обороны Украины», — сказал Сырский.

Ранее немецкий таблоид Bild сообщил, что украинские военные и чиновники считают ситуацию в Курской области критической для ВСУ. Собеседники издания также признали риск окружения украинских войск в регионе.

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