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15:49, 10 марта 2025Из жизни

Таксист вернул клиентке забытую сумку с сотнями тысяч рублей

The Thaiger: В Таиланде таксист вернул клиентке забытую сумку с деньгами
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Rachen Sageamsak / Globallookpress.com

В Таиланде таксист из Бангкока вернул японке забытую сумку с 154 тысячами батов (411 тысяч рублей). Об этом сообщает The Thaiger.

64-летний таксист Чум Кхамвиангса подвозил женщину 2 марта. Когда она вышла, таксист подобрал следующего клиента, и тот обнаружил на заднем сидении сумку. Кхамвиангса заглянул внутрь и увидел сотни тысяч батов наличными, а также кредитные карты и валюту.

Мужчина решил обратиться на радиостанцию, чтобы найти клиентку. Он признался, что переживал, что у женщины могут возникнуть трудности с покупкой продуктов или оплатой жилья. Радиостанция обратилась к властям, и вскоре удалось выяснить, что потерявшая деньги женщина прилетала в Таиланд из Японии и уже вернулась на родину.

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Совместными усилиями нескольких департаментов 6 марта женщину удалось найти. Она поблагодарила таксиста за добрый поступок и сказала, что собирается вернуться в Таиланд в апреле.

Ранее в Таиланде рыночные торговцы два месяца искали женщину, которая потеряла кошелек. В итоге им удалось вернуть деньги покупательнице, которая, как оказалось, жила в соседней деревне.

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