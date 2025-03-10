Трое россиян похитили выделенные на детские сады 80 миллионов рублей

МВД: 3 москвичей похитили 80 млн руб., выделенные на детсады Нижнего Новгорода

МВД возбудило уголовное дело против трех московских предпринимателей, подозреваемых в хищении 80 миллионов рублей, выделенных из бюджета на закупку оборудования и мебели для детских садов Нижнего Новгорода. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Задержанным вменяется особо крупное мошенничество. Они в декабре 2021 года победили в тендере и заключили контракт с нижегородской администрацией, по условиям которого обязались поставить оборудование и мебель в девять дошкольных учреждений. Получив полную предоплату, поставщики оснастили лишь один детсад, пять получили часть от необходимого, а три остались без ничего. В ходе проверки полицейские выяснили, что коммерсанты не закупили необходимое по контракту, а выделенные средства похитили.

Им предъявлено обвинение, один из них возместил один миллион рублей в счет погашения ущерба.

7 марта сообщалось, что в Республике Башкортостан полицейские задержали россиянку, подозреваемую в мошенничестве в отношении жителей республики на 300 миллионов рублей.