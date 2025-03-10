У Geely Monjaro обнаружили проблемы с подушками безопасности

Mash: У внедорожников Geely Monjaro не срабатывают подушки безопасности

У китайских внедорожников Geely Monjaro обнаружили проблему с подушками безопасности. Оказалось, что при столкновении они не срабатывают. В качестве примера Telegram-канал Mash приводит случай с жительницей Подмосковья по имени Анна.

Зимой женщина ехала по трассе и на скорости 90 километров в час столкнулась с лосем. Животное погибло, а машина получила серьезные повреждения: передняя часть автомобиля смялась, а торпеду от удара буквально выдавило в салон. При этом, утверждает хозяйка авто, ни одна из подушек безопасности не сработала.

Когда возмущенная россиянка обратилась к официальному представителю Geely в России, в ответ получила невразумительную отписку. Кроме того, представитель проигнорировал просьбу организовать экспертизу, которая бы показала, в чем причина нефункциональных подушек безопасности.

На проблемы с автомобилями Geely и странное отношение дилеров россияне жалуются не первый раз. Так, в конце февраля Geely отказался заменять по гарантии заднее стекло в новом автомобиле стоимостью два миллиона рублей. Более того, россиянину отказались предоставить письмо, в котором были бы изложены причина отказа и результаты диагностики.

Ранее сообщалось, что по итогам последнего месяца зимы суммарные объемы продаж автомобилей основных китайских брендов рухнули почти на 30 процентов.