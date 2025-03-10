Участник «Что было дальше?» раскрыл обидевшихся на шутки в шоу звезд

Комик Кашоков заявил, что Понасенков обиделся на шутки в шоу «Что было дальше?»

Комик и участник популярного интернет-шоу «Что было дальше?» (ЧБД) Эмир Кашоков рассказал, какие звездные гости обижались на шутки в проекте. Его слова приводит портал «Страсти».

Формат шоу построен на том, что четверо юмористов слушают историю знаменитости и пытаются угадать ее завершение, при этом активно шутят, используют саркастические подколы и нецензурную лексику, порой граничащую с оскорблениями.

По словам Кашокова, далеко не все гости с легкостью воспринимали подобные шутки. Например, публицист Евгений Понасенков (внесен Минюстом РФ в список иноагентовв) еще во время съемок дал понять, что формат передачи ему не по душе. Кроме того, добавил он, обиды высказывали шоумен Станислав Ярушин и певец Олег Майами.

«Но у нас цели обидеть никогда не стояло. Задача шоу не в этом», — подчеркнул Кашоков.

Также комик поделился, какие гости запомнились ему больше всего. Среди них оказались певец Григорий Лепс и юморист Владимир Винокур, здорово взаимодействующие с более молодыми комиками.

«Мне лично больше всего запомнилось преображение Богдана Титомира в его втором приходе в шоу — то, насколько он контрастировал сам с собой из первого выпуска.», — рассказал Кашоков.

Известный российский телеведущий и актер Леонид Якубович высказался об участии в интернет-шоу «Что было дальше?». В ходе встречи со студентами он заявил, что «обрушил бы эту передачу».