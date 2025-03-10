Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:26, 10 марта 2025Интернет и СМИ

Участник «Что было дальше?» раскрыл обидевшихся на шутки в шоу звезд

Комик Кашоков заявил, что Понасенков обиделся на шутки в шоу «Что было дальше?»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: ИМПРОКОМ / YouTube

Комик и участник популярного интернет-шоу «Что было дальше?» (ЧБД) Эмир Кашоков рассказал, какие звездные гости обижались на шутки в проекте. Его слова приводит портал «Страсти».

Формат шоу построен на том, что четверо юмористов слушают историю знаменитости и пытаются угадать ее завершение, при этом активно шутят, используют саркастические подколы и нецензурную лексику, порой граничащую с оскорблениями.

По словам Кашокова, далеко не все гости с легкостью воспринимали подобные шутки. Например, публицист Евгений Понасенков (внесен Минюстом РФ в список иноагентовв) еще во время съемок дал понять, что формат передачи ему не по душе. Кроме того, добавил он, обиды высказывали шоумен Станислав Ярушин и певец Олег Майами.

«Но у нас цели обидеть никогда не стояло. Задача шоу не в этом», — подчеркнул Кашоков.

Также комик поделился, какие гости запомнились ему больше всего. Среди них оказались певец Григорий Лепс и юморист Владимир Винокур, здорово взаимодействующие с более молодыми комиками.

«Мне лично больше всего запомнилось преображение Богдана Титомира в его втором приходе в шоу — то, насколько он контрастировал сам с собой из первого выпуска.», — рассказал Кашоков.

Известный российский телеведущий и актер Леонид Якубович высказался об участии в интернет-шоу «Что было дальше?». В ходе встречи со студентами он заявил, что «обрушил бы эту передачу».

    Обсудить
    Последние новости

    Главком ВСУ прокомментировал положение украинских войск в Курской области

    ВС России прорвались к подразделениям операции «Поток»

    Суд начал прения по делу о попытке отравления выпускников российского военного училища

    Госсекретарь США высказался о дате встречи Путина и Трампа

    Госсекретарь США раскрыл цель встречи с представителями Украины в Саудовской Аравии

    Врач развеяла главные мифы о молочнице

    В популярном у туристов регионе России объявили штормовое предупреждение

    Пошутившую о Зеленском американскую юмористку обвинили в работе на Россию

    Обнаружен революционный способ борьбы с раком

    Канада пригрозила оставить США без электричества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше