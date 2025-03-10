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08:14, 10 марта 2025Мир

Украину предупредили о последнем шансе на переговорах с США

The Economist: У Киева не будет второго шанса при провале переговоров с США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Boris Roessler / dpa / Global Look Press

Провал переговоров Украины с США лишит Киев последнего шанса на улучшение отношений с Вашингтоном. С таким предупреждением выступило издание The Economist.

Утверждается, что неудачные переговоры приведут к еще более сильному давлению на Киев со стороны США . При этом даже при сохранении нынешнего подхода американцев Украина может оказаться в «серой зоне», из-за чего Киев будет вынужден действовать более решительно.

Провал переговоров также может привести к тому, что США решат навязать Киеву те условия, о которых Вашингтон «договорится с Россией», отмечает газета.

Ранее стало известно, что США на переговорах в Саудовской Аравии намерены выяснить, согласна ли Украина пойти на материальные уступки России ради завершения конфликта. «Нельзя сказать: "Я хочу мира" и "Я отказываюсь идти на компромисс по каким-либо вопросам"», — отметил американский чиновник.

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