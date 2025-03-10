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14:22, 10 марта 2025Россия

Уничтоженные трехтонной бомбой и дронами мосты в районе Суджи показали на карте

Опубликована карта с уничтоженными армией России перед штурмом Суджи мостами
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В сети появилась карта с мостами в районе Суджи Курской области, которые были уничтожены российскими войсками перед штурмом занятого Вооруженными силами Украины (ВСУ) города. Изображение опубликовал Telegram-канал «Два майора».

Как разъяснили авторы поста, мост через реку Локня у хутора 2-й Княжий уничтожен трехтонной авиабомбой ФАБ-3000. Переправа к востоку от города разрушена ударом FPV-дрона по заложенной взрывчатке. Кроме того, утратили целостность мосты у хутора 1-й Княжий и к востоку от Суджи.

Ранее канал военблогера Михаила Звинчука сообщил, что мосты были уничтожены в ходе подготовки к штурму города. По его данным, два сооружения разрушены ударами беспилотников по взрывчатке, которую заложили подразделения ВСУ.

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О начале штурма занятой украинскими войсками Суджи стало известно днем 8 марта. Для проникновения в тыл ВСУ штурмовые подразделения российских войск использовали подземный газопровод. «Лента.ру» составила хронологию масштабного наступления армии России в Курской области.

ЖЗЛ
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