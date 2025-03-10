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19:04, 10 марта 2025Спорт

В «Акроне» высказались о рекорде Дзюбы

Владелец «Акрона» Морозов: Не вижу тех, кто может побить рекорд футболиста Дзюбы
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Артем Дзюба

Артем Дзюба. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Владелец тольяттинского «Акрона» Павел Морозов высказался о том, что нападающий команды Артем Дзюб побил рекорд Александра Кержакова по количеству голов в профессиональной карьере. Его слова приводит Odds.ru.

«На горизонте 5-7 лет не вижу тех, кто мог бы догнать Дзюбу», — заявил Морозов. Он добавил, что судит по отрыву от других играющих футболистов.

9 марта Дзюба забил 234-й гол в карьере, поразив ворота «Крыльев Советов» в матче чемпионата страны, и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Он обошел по этому показателю завершившего карьеру Кержакова, на счету которого 233 забитых мяча.

Дзюба забил 108 мячей за петербургский «Зенит», 38 — за московский «Спартак», 20 — за «Ростов», 14 — за томскую «Томь», 12 — за столичный «Локомотив», 6 — за тульский «Арсенал», 5 — за «Акрон», и 1 — за турецкий «Адана Демирспор». Еще 30 голов он забил в составе сборной России.

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