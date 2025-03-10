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12:43, 10 марта 2025Бывший СССР

В ДНР рассказали о влиянии на фронт остановки передачи разведданных Киеву

Глава ДНР Пушилин: Приостановка передачи разведданных Киеву не повлияла на фронт
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Приостановка передачи американских разведданных Киеву не привела к перелому ситуации на фронте. О влиянии на боевые действия отказа США передавать Украине спутниковые данные рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, передает ТАСС.

«На линии боевого соприкосновения я не слышал информации, что что-то в этом плане поменялось со стороны, по крайней мере, наших подразделений», — заявил руководитель региона.

Он добавил, что в оценке динамики конфликта следует отделять заявления официальных лиц и сообщения прессы от реальных шагов союзников Украины.

Ранее Пушилин рассказал о наступлении российских войск в районе села Богатырь. Он добавил, что Вооруженные силы России также начали бои в районе населенного пункта Вольное Поле.

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