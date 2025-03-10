Евродепутат Штегер потребовала прекратить поддержку Украины в пользу дипломатии

Член Европейского парламента (ЕП) от Австрии Петра Штегер потребовала пересмотреть подход руководства Евросоюза (ЕС) к урегулированию конфликта на Украине в пользу дипломатического решения. Об упущениях Брюсселя в вопросе мирного разрешения евродепутат заявила в своем обращении к Еврокомиссии (ЕК), текст которого изучила «Лента.ру».

«Вот уже три года председатель Еврокомиссии [Урсула] фон дер Ляйен наглядно демонстрирует, что она не хочет прекращать кровопролитие на Украине, в то время как в течение нескольких недель президент США [Дональд] Трамп перезапустил механизм мирного процесса, который в ЕС, похоже, полностью развалился. Вместо этого Брюссель постоянно жаждет оружия и войны. В настоящее время в результате этих событий Европа не играет активной роли в мирных переговорах, которые проходят не на нейтральной территории, в Австрии или Ирландии, а, например, в Саудовской Аравии», — пишет она.

Несмотря на то что уже нанесен большой ущерб и упущены ценные возможности, важно, чтобы ЕС немедленно изменил курс и вновь позиционировал себя в качестве движущей силы, стоящей за дипломатическим решением Петра Штегер член Европарламента от Австрии

В связи с этим она спрашивает, как долго ЕК планирует «продолжать наращивание военной мощи Украины, финансируемое налогоплательщиками ЕС».

«Почему Еврокомиссия позволила США возглавить мирный процесс, в то время как ЕС как непосредственный сосед полностью игнорирует свою ответственность за дипломатическое решение? (...) Поддерживает ли Еврокомиссия создание армии ЕС или размещение солдат ЕС на Украине, несмотря на то, что это может втянуть ЕС в военный конфликт и поставить под угрозу суверенитет государств-членов?» — интересуется Штегер.

27 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при сохранении политической воли Москва и Вашингтон смогут урегулировать конфликт на Украине. Представитель Кремля указал, что сторонам еще предстоит запустить рабочий процесс, который может послужить основой для переговоров.

Президент России Владимир Путин заявлял, что готов к переговорам по урегулированию конфликта на Украине с Владимиром Зеленским, но считает, что тот не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности. Российский лидер также указывал на необходимость отмены украинского указа о запрете на переговоры с РФ, отмечая, что отменить данный указ мог бы председатель Верховной Рады.