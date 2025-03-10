В Госдуме назвали российские детские фильмы токсичными

Певцов заявил, что в России снимают токсичные и издевательские фильмы для детей

Народный артист России и депутат Государственной Думы Дмитрий Певцов раскритиковал детские фильмы, которые снимаются в России. Его слова передает агентство ТАСС.

Певцов заявил, что большинство новых картин для детей несут вред для целевой аудитории, а хорошие произведения просто не доходят до зрителей.

«Детские фильмы, которые я видел в последние два года, — это просто беда, ужас и издевательство. Они же токсичны для детей. У нас вообще по сути нет детского кино. А то, которое появляется, просто никто не видит», — заявил Дмитрий.

Ранее стало известно, что Дмитрий Певцов назвал фильм «Чебурашка» пошлым.