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14:33, 10 марта 2025Россия

В Госдуме назвали удар ВСУ по херсонскому рынку плевком в сторону Трампа

Депутат Шеремет: Уар ВСУ по Великим Копаням — плевок в сторону Трампа
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку в селе Великие Копани в Херсонской области является плевком в сторону президента США Дональда Трампа. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет, чьи слова приводит РИА Новости.

«Уверен, что киевский режим неспроста решил нанести удар по гражданским объектам именно американским оружием. Это плевок в мирные инициативы президента США Трампа, чтобы запятнать его репутацию кровью мирных русских людей, и попытка настроить Россию против США», — сказал он.

Парламентарий отметил, что Киев продолжает использовать террористические методы для достижения собственных целей. Он также выразил уверенность в том, что администрация президента Соединенных Штатов понимает суть украинских властей, которые нацелены на продолжение конфликта.

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