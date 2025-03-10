Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:32, 10 марта 2025Мир

В Кремле оценили сворачивание в США программ по «российской угрозе»

Песков: Сворачивание в США программ по противодействию российской угрозе понятно
Семен Александров (редактор)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Сворачивание в США программ по противодействию «российской угрозе» понятно. Так решение Вашингтона оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«В данном случае нынешняя администрация США, которая пытается избавиться от груза всего неэффективного, всего неправдоподобного, всего коррупционного и так далее, вполне понятно действует», — сказал пресс-секретарь президента России.

Песков также заявил, что Россия и США не должны в ближайшие дни проводить переговоры в Саудовской Аравии. Ранее телеканал CNN сообщал, что делегации России и США встретятся в Саудовской Аравии на этой неделе для проведения нового раунда переговоров

    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос о сроках освобождения Курской области

    Зеленский улетел в Саудовскую Аравию

    Россиянам назвали секрет получения 40-процентной скидки при покупке жилья

    Психолог раскрыла признаки эмоционального выгорания и способы с ним справиться

    Советники Трампа начали работать над смягчением санкций против России

    Летевший из Москвы самолет объявил сигнал срочности во время полета

    Названы последствия для США при ужесточении пошлин на китайские товары

    Спикер парламента Армении посоветовал искать украденные деньги в трусах

    Блогеру Митрошиной избрали меру пресечения по уголовному делу

    В Кремле оценили сворачивание в США программ по «российской угрозе»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше