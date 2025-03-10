В Кремле оценили сворачивание в США программ по «российской угрозе»

Песков: Сворачивание в США программ по противодействию российской угрозе понятно

Сворачивание в США программ по противодействию «российской угрозе» понятно. Так решение Вашингтона оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«В данном случае нынешняя администрация США, которая пытается избавиться от груза всего неэффективного, всего неправдоподобного, всего коррупционного и так далее, вполне понятно действует», — сказал пресс-секретарь президента России.

Песков также заявил, что Россия и США не должны в ближайшие дни проводить переговоры в Саудовской Аравии. Ранее телеканал CNN сообщал, что делегации России и США встретятся в Саудовской Аравии на этой неделе для проведения нового раунда переговоров