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13:10, 10 марта 2025Мир

В Кремле опровергли информацию о переговорах России и США

Песков опроверг, что Россия и США должны провести переговоры в Саудовской Аравии
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Россия и США не должны были в ближайшие дни проводить переговоры в Саудовской Аравии. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, не могу [подтвердить]. Это не так», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее телеканал CNN сообщал, что делегации России и США встретятся в Саудовской Аравии на этой неделе для проведения нового раунда переговоров. При этом источник телеканала отказался сообщить, кто будет присутствовать на переговорах. Предполагалось, что встречи пройдут как с российскими, так и с украинскими представителями.

Помимо Пескова, данная информация была опровергнута и в МИД России. В частности, официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что новый раунд переговоров между представителями России и США в Саудовской Аравии на этой неделе не планируется.

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