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11:39, 10 марта 2025Мир

В МИД ответили на сообщения о новом раунде переговоров России и США

Захарова: Новый раунд переговоров РФ и США на этой неделе не планируется
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Новый раунд переговоров между представителями России и США в Саудовской Аравии на этой неделе не планируется. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Не планируется. Мало того, никакой информации от американской стороны не поступало», — отметила Захарова, комментируя сообщения из западных СМИ.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что делегации России и США встретятся в Саудовской Аравии на этой неделе в рамках второго раунда переговоров. При этом собеседник телеканала отказался сообщить, кто будет присутствовать на переговорах.

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