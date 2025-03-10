В МИД ответили на сообщения о новом раунде переговоров России и США

Захарова: Новый раунд переговоров РФ и США на этой неделе не планируется

Новый раунд переговоров между представителями России и США в Саудовской Аравии на этой неделе не планируется. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Не планируется. Мало того, никакой информации от американской стороны не поступало», — отметила Захарова, комментируя сообщения из западных СМИ.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что делегации России и США встретятся в Саудовской Аравии на этой неделе в рамках второго раунда переговоров. При этом собеседник телеканала отказался сообщить, кто будет присутствовать на переговорах.