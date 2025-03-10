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13:34, 10 марта 2025Мир

В Кремле прокомментировали сворачивание США проекта по борьбе с российской угрозой

Песков назвал понятным сворачивание США проекта по борьбе с российской угрозой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Утверждения о том, что Россия якобы могла вести «кампанию по саботажу и диверсиям» в США и Европе, являются пустыми и эфемерными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Это же абсолютно эфемерная кампания. Никаких членораздельных подтверждений существования таких кампаний не было установлено даже в ходе специальных разбирательств, которые предпринимались в США и в европейских столицах», — сказал он.

По словам Пескова, понятно, почему администрация президента США Дональда Трампа начала процесс сворачивания «неэффективного, неправдоподобного и коррупционного» проекта по борьбе с «российской угрозой».

Ранее также Песков заявил, что с начала нового президентского срока Трамп и российский лидер Владимир Путин созванивались лишь один раз. Однако он подчеркнул, что эти телефонные переговоры были очень конструктивными.

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