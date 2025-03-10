В ЛНР сообщили о потере ВСУ почти пяти тысяч солдат

Марочко: ВС России за неделю на рубежах ЛНР уничтожили почти 4,8 тыс. солдат ВСУ

Российские военные в ходе боев за прошедшую неделю уничтожили на рубежах Луганской народной республики (ЛНР) почти пять тысяч солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В общей сложности потери противника составили 4 780 человек. По его словам, это 270 человек больше, чем неделей ранее. Марочко уточнил, что наибольший ущерб в живой силе противнику нанесли военные группировки «Юг».

Кроме того, за прошедшую неделю бойцы Вооруженных сил (ВС) России уничтожили девять танков, 77 орудий полевой артиллерии, 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 22 полевых склада с боеприпасами и свыше 240 различных боевых машин ВСУ.

Ранее Андрей Марочко сообщил, что ВСУ теряют 25 процентов личного состава при попытках ротации у Белогоровки в ЛНР. Он отметил, что ротация у данного населенного пункта становится для командования ВСУ «очень дорогим удовольствием».