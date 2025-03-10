В МВД России раскрыли данные о количестве лишенных гражданства за правонарушения

МВД: 1,6 тыс. натурализованных граждан РФ лишены гражданства за правонарушения

Более 1,6 тысячи натурализованных граждан России лишились гражданства за правонарушения в 2024 году. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По ее словам, полицейские приняли решение о прекращении гражданства России в отношении 1684 натурализованных лиц. Она напомнила, что основанием для таких санкций является: совершение, приготовление или покушение на преступление; создание угрозы национальной безопасности страны; неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет; представление поддельных документов.

5 марта президент России Владимир Путин призвал принять обновленную концепцию миграционной политики в РФ в 2025 году, выступая на расширенном заседании коллегии МВД.