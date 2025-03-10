В Польше предрекли Украине катастрофу из-за Трампа

Польский политолог Адамский: Украину ждет катастрофа из-за действий Трампа

Украине грозит катастрофа из-за действий президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал польский политолог Лукаш Адамский в интервью Haqqin.

Он отметил, что сейчас Вашингтон подталкивает Киев к переговорам по урегулированию конфликта, а также к подписанию соглашения о полезных ископаемых. Помимо этого, Трамп требует от Украины пойти на территориальные уступки, добавил эксперт.

«Он действительно хочет мира, но на своих условиях. Фактически на пользу [президенту России Владимиру] Путину. (...) Европейцам же предлагается просто наблюдать за режимом прекращения огня», — сказал он.

Политолог также усомнился в том, что Европа сможет компенсировать американскую военную помощь Киеву. Он полагает, что это удастся сделать лишь частично, но для этого необходимо участие Австралии, Канады, Японии и Южной Кореи.

6 марта в Пентагоне подтвердили, что приостановка поставок Украине всех видов военной помощи США вступила в силу. Решение о паузе в поставках коснулось оружия, которое уже находилось на пути в страну.