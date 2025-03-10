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17:29, 10 марта 2025Бывший СССР

В Раде заявили об ужасной ситуации с Зеленским

Депутат Рады Дмитрук: Жертвы украинцев пытается остановить не Зеленский, а Трамп
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: LUDOVIC MARIN / Pool / Reuters

Продолжающиеся жертвы украинцев в ходе вооруженного противостояния с Россией пытается остановить не президент Украины Владимир Зеленский, а президент США Дональд Трамп. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Ужас ситуации в том, что геноцид украинского народа пытается остановить американец», — высказался политик. Дмитрук прокомментировал материал издания Bild о намерении Трампа прекратить военную помощь Украине до ухода Зеленского с должности, а также назвал ситуацию ужасной.

10 марта Bild заявил, что Трамп рассматривает возможность остановки поставок оружия на Украину, пока Владимир Зеленский находится у власти. При этом отмечается, что Зеленскому уже начали искать замену.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предстоящую встречу делегаций США и Украины в Саудовской Аравии. По его мнению, все, включая США, хотят увидеть желание мира со стороны Киева.

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