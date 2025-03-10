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09:47, 10 марта 2025Экономика

В России появятся три особые экономические зоны

В Московской и еще двух областях появятся новые особые экономические зоны
Кирилл Луцюк

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Вологодской, Московской и Новосибирской областях будут созданы новые особые экономические зоны (ОЭЗ). Соответствующее постановление утвердило правительство России.

Уточняется, что резидентами ОЭЗ «Вологодская» станут шесть компаний, которые займутся производством мебели, подшипников, амальгамных ламп низкого давления, металлургическим производством, а также созданием домокомплектов и деревянных стройматериалов. Суммарный объем инвестиций оценивается почти в девять миллиардов рублей. Количество новых рабочих мест — в 788.

В ОЭЗ «Новосибирск» планируют работать пять компаний. Ожидается, что они привлекут более 9,2 миллиарда рублей инвестиций и создадут более 700 рабочих мест. В данном случае речь пойдет о создании двух транспортно-логистических центров и строительстве завода по производству тротуарной плитки.

Третья ОЭЗ «Большой Серпухов» предполагает семь инвестиционных проектов с совокупным объемом вложений более 8 миллиардов рублей и создание почти 900 рабочих мест. Инвесторы рассчитывают производить лекарства, автономные устройства пожаротушения, а также разработать систему для дезинфекции и стерилизации медицинских приборов.

В начале октября прошлого года правительство решило распространить режимы свободной экономической зоны на отдельные территории Белгородской, Брянской и Курской областей.

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