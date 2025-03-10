В российском регионе осудили мошенницу в парике за обман пенсионерки

В Череповце осудили мошенницу в парике за обман пенсионерки

В Череповце осудили мошенницу в парике за обман пенсионерки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

Она осуждена по статьям 159 («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере») и 158 («Кража, то есть тайное хищение чужого имущества») УК РФ.

Как установил суд, днем 19 июля 2024 года 47-летняя женщина ехала в автобусе в городе Череповец, где заметила 75-летнюю пенсионерку и вышла с ней на остановке. Представившись сотрудником Пенсионного фонда, она сообщила, что проводит замену пенсионных удостоверений и ранее приходила к ней домой, но не застала. Чтобы максимально скрыть свою личность, злоумышленница надела парик и резиновые перчатки.

Ей удалось убедить пострадавшую пойти вместе домой. Там она поинтересовалась насчет возможных накоплений у пенсионерки и сообщила о необходимости переписи номеров купюр, обосновав это будущим банкротством банков и введением процентов на суммы в размере 500 тысяч рублей.

Потерпевшая принесла кошелек, в котором было 600 тысяч рублей и передала его женщине. Она забрала из него данную сумму, сказала, что отнесет их в пенсионный фонд, где все перепишут и вернут с новым удостоверением. Также, пока пенсионерка искала документ, злоумышленница похитила два золотых кольца стоимостью 20 тысяч рублей.

Суд приговорил ее к 3,5 года колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что россиянка доверилась тарологу и потеряла миллион рублей.