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20:53, 10 марта 2025Силовые структуры

В российском регионе осудят иностранца за совращение малолетних девочек

В Краснодаре осудят иностранца за совращение малолетних девочек
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Краснодаре осудят иностранца за совращение малолетних девочек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статье 135 («Развратные действия») УК РФ.

По данным следствия, 28 ноября 2024 года 37-летний мужчина на улице совершил противоправные действия в отношении 13 и 15-летней девочек.

В ходе следственных действий он признал вину. По ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что серийному педофилу из Подмосковья предъявили обвинение.

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