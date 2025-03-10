В российском регионе уничтожили замаскированный американский грузовик

В Курской области спецназ Росгвардии уничтожил американский грузовик ВСУ

В Курской области спецназ Росгвардии уничтожил замаскированный американский тактический грузовик, состоящий на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Росгвардии, бойцы одного из специальных подразделений ведомства обнаружили тактический грузовик Oshkosh FMTVM1083. Он относится к классу пятитонников. Это транспортное средство весит порядка 11 тонн и способен перевозить до 4,5 тонны груза.

Его уничтожили с помощью дрона-камикадзе на оптоволоконном кабеле.

Ранее сообщалось, что спецназ Росгвардии уничтожил танк ВСУ в Курской области.