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17:18, 10 марта 2025Силовые структуры

В российском регионе уничтожили замаскированный американский грузовик

В Курской области спецназ Росгвардии уничтожил американский грузовик ВСУ
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пресс-служба Росгвардии

В Курской области спецназ Росгвардии уничтожил замаскированный американский тактический грузовик, состоящий на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Росгвардии, бойцы одного из специальных подразделений ведомства обнаружили тактический грузовик Oshkosh FMTVM1083. Он относится к классу пятитонников. Это транспортное средство весит порядка 11 тонн и способен перевозить до 4,5 тонны груза.

Его уничтожили с помощью дрона-камикадзе на оптоволоконном кабеле.

Ранее сообщалось, что спецназ Росгвардии уничтожил танк ВСУ в Курской области.

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