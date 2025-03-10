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08:21, 10 марта 2025Мир

В США назвали причину провала Украины в Курской области

NYT: Нехватка разведданных нанесла ущерб способности Украины атаковать Курск
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Нехватка разведданных нанесла ущерб способности Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Российскую армию в Курской области. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Приостановка обмена разведданными нанесла ущерб способности Украины обнаруживать и атаковать российские силы в Курске и затруднила ее способность наносить удары по важным целям», — рассказал высокопоставленный военный представитель США, говоривший на условиях анонимности.

Западные военные аналитики и официальные лица США полагают, что приказу придержать технику, вероятно, потребуется несколько месяцев, чтобы оказать существенное влияние на фронт. Однако отмечается, что потеря разведданных уже подрывает способность Украины наносить удары по российским командным центрам, логистическим узлам и скоплениям войск за линией фронта.

Как отмечает издание, пауза в обмене разведданными станет одной из тем, которые украинские и американские официальные лица обсудят на этой неделе на своей первой личной встрече на высоком уровне после ссоры между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля.

Ранее Трамп заявил, что США практически возобновили передачу разведданных Украине. Уточняется, что Вашингтон все еще делится с Киевом разведданными, которые помогут защищаться от российских атак.

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