В США назвали следующую цель Трампа после завершения конфликта на Украине

Риттер: Трамп собирается перестроить весь коллективный Запад

Президент США Дональд Трамп намерен перестроить весь коллективный Запад после окончания конфликта на Украине. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на YouTube.

Он отметил, что глава государства понимает, насколько опасна конфронтация с Москвой. По словам экс-разведчика, Трамп воспринимает украинский конфликт как «опосредованную борьбу между Россией и Западом», которая рискует привести к третьей мировой войне.

Он также указал, что Трамп является первым американским политиком, признающим правоту России. «И постепенно за рубежом принимают эту горькую правду. (...) Но Украиной дело не ограничится, весь коллективный Запад нужно перестроить», — подчеркнул Риттер.

Ранее Трамп заявил, что если Украина не пойдет на переговоры с Россией об урегулировании конфликта, США выйдут из противостояния. «Я должен знать, хочет ли Украина урегулировать конфликт. Если они не хотят урегулирования, мы уходим оттуда», — подчеркнул политик.