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19:12, 10 марта 2025Мир

В США назвали условие возобновления военной помощи Украине

WP: Возобновление военной помощи зависит от действий самой Украины
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Возобновление военной помощи зависит от действий самой Украины по вопросу мирного урегулирования конфликта. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Возобновление военной и разведывательной поддержки будет зависеть от действий Украины (...) Вашингтон стремится ускорить процесс прекращения огня между Москвой и Киевом», — приводит издание слова дипломатических источников.

При этом уточняется, что Соединенные Штаты намеренно не дадут каких-либо гарантий украинской стороне по поставкам техники до переговоров в Саудовской Аравии 11 марта. В случае их успеха Вашингтон будет готов рассмотреть такую возможность.

Ранее телеканал CBS News сообщал, что США не собираются возобновлять военную помощь Украине в ближайшее время, даже если получится подписать сделку по редкоземельным металлам. Уточняется, что Вашингтон потребует от Киева некие «дополнительные условия». Однако на данный момент времени они остаются «туманными» и размытыми.

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