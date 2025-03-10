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04:22, 10 марта 2025Мир

В США объяснили позицию Европы по конфликту на Украине

Профессор Миршаймер: У европейский лидеров есть личные интересы на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Украина не примет условия США и России для завершения конфликта. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube.

По его мнению, Киев не согласится на отказ от территорий и нейтральный статус страны. «Это неизбежно, но он не уступит. Значит, эти условия примет кто-то другой», — отметил эксперт.

Он добавил, что Европа тоже не стремится к завершению конфликта из-за личных интересов. Миршаймер пояснил, что поражение Украины оставит «черное пятно» на карьере европейских политиков, поэтому они будут поддерживать страну до конца.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина недостаточно демонстрирует желание к миру. Он отметил, что в связи с этим Вашингтон пока не будет возобновлять военную помощь республике.

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