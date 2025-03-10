Трамп не увидел у Украины достаточного желания остановить конфликт

Трамп заявил, что Украина пока недостаточно демонстрирует желание мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина недостаточно демонстрирует желание к миру. Об этом сообщает Reuters.

Политик указал, что из-за позиции Киева Вашингтон пока не будет возобновлять военную помощь республике.

При этом Трамп выразил надежду на хорошие результаты по итогам встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии 11 марта.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что проводимая РФ на Украине специальная военная операция может завершиться через два месяца в случае, если Киев перестанет получать спонсорские деньги и боеприпасы.