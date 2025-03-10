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08:30, 10 марта 2025Мир

В США озвучили планы Вашингтона после завершения украинского конфликта

Bloomberg: США пытаются ускорить поставки оружия на Тайвань
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Justin Cron / Unsplash

США пытаются ускорить поставки оружия на Тайвань. Об этом заявил директор Американского института на Тайване Рэймонд Грин, сообщает Bloomberg.

«Мы активно работаем над ускорением сроков поставок, особенно оборудования, связанного с асимметричной войной, поскольку это особенно важно для обороны Тайваня. Если война на Украине закончится, мы, как ожидается, снова сосредоточимся на оборонных нуждах Тайваня», — сказал он.

Как отмечает издание, эти комментарии, вероятно, успокоят чиновников в Тайбэе, обеспокоенных приостановкой администрацией Трампа военной помощи Украине.

Ранее Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение восьми аэростатов из Китая. Тогда же оборонному ведомству удалось засечь два самолета и шесть кораблей.

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