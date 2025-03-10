В США озвучили планы Вашингтона после завершения украинского конфликта

США пытаются ускорить поставки оружия на Тайвань. Об этом заявил директор Американского института на Тайване Рэймонд Грин, сообщает Bloomberg.
«Мы активно работаем над ускорением сроков поставок, особенно оборудования, связанного с асимметричной войной, поскольку это особенно важно для обороны Тайваня. Если война на Украине закончится, мы, как ожидается, снова сосредоточимся на оборонных нуждах Тайваня», — сказал он.
Как отмечает издание, эти комментарии, вероятно, успокоят чиновников в Тайбэе, обеспокоенных приостановкой администрацией Трампа военной помощи Украине.
Ранее Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение восьми аэростатов из Китая. Тогда же оборонному ведомству удалось засечь два самолета и шесть кораблей.