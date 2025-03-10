В Венгрии заявили о неспособности Европы финансировать украинскую армию

Глава МИД Венгрии Сийярто: ЕС не сможет финансировать украинскую армию

Европейский союз (ЕС) не может финансировать украинскую армию численностью 1 миллион человек, как того требует Владимир Зеленский. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

Министр обратил внимание на неспособность блока платить за украинскую армию и выделять миллионы долларов на функционирование украинского государства. В этом контексте Сийярто указал и на уменьшение конкурентоспособности ЕС.

«Просто не укладывается в голове, как ЕС сможет нести столь большое финансовое бремя. Евросоюз просто не может взять это на себя», — сказал министр в ходе пресс-конференции после встречи в Будапеште с министрами энергетики Азербайджана, Болгарии, Грузии и Румынии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о потере страной 20 миллиардов евро из-за конфликта на Украине. По словам главы венгерского кабмина, это серьезная потеря. Орбан добавил, что реализация планов Европейсого союза (ЕС) по финансовой помощи Украине приведет к экономическим проблемам.

Кроме того, Орбан отметил, что к этому приведет и военная помощь Киеву.