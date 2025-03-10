В ВСУ решили расширить закупку украинских дронов в несколько раз

Минобороны Украины: ВСУ закупит 4,5 миллиона дронов украинского производства

Вооруженные силы Украины (ВСУ) закупят 4,5 миллиона дронов украинского производства в 2025 году. Об этом сообщил директор Департамента политики закупок Министерства обороны республики Глеб Каневский.

При этом в 2024 году в украинские войска поступило лишь 1,5 миллиона дронов, произведенных на территории страны.

«Способности отечественного ОПК (оборонно-промышленного комплекса — прим. «Ленты.ру») в 2025 году составляют примерно 4,5 миллиона FPV-дронов. И Минобороны планирует их все закупить», — рассказал чиновник. По его словам, в этом году на закупку беспилотников планируется выделить 110 миллиардов гривен (около 233 миллиардов рублей), при этом 102 миллиарда из них пройдут через агентство оборонных закупок.

В декабре 2024 года на Украине произошел скандал из-за приобретения агентством оборонных закупок некачественных мин для нужд ВСУ. Кроме того, ведомство обвиняли в закупке вооружений по завышенным ценам. Впоследствии директора агентства Марину Безрукову отстранили от работы на время служебного расследования.