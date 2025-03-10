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17:28, 10 марта 2025Путешествия

Воздушный шар упал на территорию аэропорта, создал угрозу для самолетов и попал на видео

Aeroin: Воздушный шар упал на территорию аэропорта в Бразилии и попал на видео
Мария Борисова
Мария Борисова

Воздушный шар упал на территорию аэропорта в Кампинасе, Бразилия, и попал на видео. Подробности сообщает издание Aeroin.

По данным источника, 9 марта неизвестные незаконно запустили десятки воздушных шаров. Один из них зацепился за фонарь в авиагавани Виракопос и создал угрозу для прибывающих и вылетающих самолетов. На опубликованных кадрах видно, что шар висел в воздухе рядом с лайнером Airbus A320neo авиакомпании Azul Linhas Aereas.

Уточняется, что нарушителям может грозить уголовное наказание вплоть до двух лет тюрьмы. Тем не менее в тот день никто не был арестован.

Ранее небольшой самолет упал на парковку дома престарелых в США. На кадрах последствий крушения видно, что борт полностью сгорел.

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