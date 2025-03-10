В соцсетях появилось видео из Бразилии, на котором ядовитая змея укусила мужчину за пенис. Ролик опубликовало издание Daily Mail.

Инцидент произошел в регионе Пантанал, где находится один из крупных национальных парков Бразилии. Большая его часть — это болотистые территории.

На видео королевская кобра так крепко сжала ткань джинсов зубами, что ее не удавалось оторвать от пострадавшего ни руками, ни при помощи металлического стержня, ни при помощи воды. В ролике на джинсах не видно следов крови, но мужчина стонет от боли.

Согласно публикации, в конце концов хватку змеи удалось ослабить. Мужчину госпитализировали, о его состоянии ничего не известно.

Королевская кобра — одна из самых ядовитых змей на планете. При укусе она впрыскивает в кровь жертвы нейротоксин, который поражает нервную систему и может вызвать паралич. У них достаточно яда, чтобы убить 20 взрослых людей или одного слона. Без противоядия укус кобры может привести к летальному исходу за 15 минут.

Ранее сообщалось, что в австралийском поселении Маудсленд профессиональный ловец рептилий наткнулся на сетчатую коричневую змею в жилом доме и снял ее на видео. Ему удалось поймать опасную особь, никто не пострадал.