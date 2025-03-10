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07:47, 10 марта 2025Мир

В Британии назвали причину отсутствия Зеленского на переговорах с США

Меркурис: США пытаются изолировать украинскую делегацию от Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский будет отсутствовать на переговорах с США из-за его нежелания заключить мир с Россией. Об этом рассказал британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

По его словам, американская сторона хочет изолировать украинскую делегацию от главы республики. Аналитик пояснил, что подобные меры необходимы, чтобы убедить представителей властей в необходимости срочных переговоров.

«После этих переговоров президент США Дональд Трамп скорее всего начнет продвигать идею того, что требования России вполне обоснованы и реальны, и Украина находится в сфере влияния Москвы, а затем начнет ускорение процесса переговоров», — предположил он.

Ранее Зеленский заявил, что 10 марта поедет в Саудовскую Аравию, где пройдут переговоры Киева и Вашингтона. Он также уточнил, что в состав украинской делегации войдут глава офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, глава министерства иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

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