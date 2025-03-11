Пользователям ИИ от Microsoft покажут рекламу

В ИИ-сервис Copilot от Microsoft добавят рекламу

Корпорация Microsoft заявила о разработке новых форматов рекламы, ориентированной на пользователей сервисов искусственного интеллекта (ИИ). На это обратило внимание издание Neowin.

Журналисты заметили, что в американской компании рассказали об этом еще 5 марта, но анонс на одном из сайтов Microsoft заметили только сейчас. В публикации представители IT-гиганта заявили о необходимости монетизации ИИ-сервисов и подчеркнули, что традиционная интернет-реклама не подходит для пользователей нейросетей.

В качестве примера потенциальным рекламодателям сервиса Copilot показали систему, которая будет отображать рекламу на основе контекста. Так, если пользователь попросит нейросеть найти лучшие подарки на день рождения, то сервис продемонстрирует ему и подборку различных продуктов со ссылками на магазины.

Формат Advertising Showroom окажется более продвинутым. В Microsoft рассказали, что пользователь сможет с помощью Copilot задавать вопросы о продукте и получать их в виде красочной презентации. Также в будущем потребитель сможет напрямую связываться с представителями определенных компаний через Copilot.

В настоящий момент в сервисе Copilot нет рекламы. В том числе нейросеть встроена в ряд платных продуктов компании.

В ноябре журналисты издания Neowin заметили, что Microsoft начала чаще и более агрессивно продвигать Windows 11. Так, пользователи Windows 10 пожаловались на полноэкранную рекламу, в которой перечисляются преимущества новой ОС.