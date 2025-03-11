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15:11, 11 марта 2025Культура

Алсу назвала легендой уехавшую из России Земфиру

Певица Алсу назвала Земфиру легендой рок-музыки
Ольга Коровина

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Певица Алсу назвала легендой рок-музыки Земфиру (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов), покинувшую Россию после начала специальной военной операции (СВО). Ее слова приводит KP.RU.

Перечисляя культовых российских исполнителей, Алсу назвала Льва Лещенко легендой поп-музыки, а Басту — легендарным рэпером. «Рок… И кто у нас рок? (...) Земфира!» — добавила певица.

Известно, что в 2022 году Земфира переехала в Париж. В 2023-м артистка поделилась подробностями своей жизни в эмиграции: «Много пишу, больше, чем когда-либо, — нравится. Прошла аллергия — наверное, климат. Очень много предложений о концертах. Больше, чем в России».

Ранее Алсу заявила, что планирует получать награды за свое творчество еще 25 лет. Артистка отметила, что у нее еще есть место для их хранения.

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