Жительницы Подмосковья рассказали о десятке взрывов из-за БПЛА

«Лента.ру»: Жительница Подмосковья рассказала о 15 взрывах БПЛА

Жительницы подмосковного Видного рассказали, что слышали больше десятка взрывов. Ночную атаку беспилотников (БПЛА) они описали в беседе с «Лентой.ру».

«Была дома. Проснулась от взрывов в 04:59. До 05:45 было около 15-17 взрывов, как очень громкий залп салюта. Было очень страшно. Стены тряслись, и сигнализации машин сработали», — сообщила одна из очевидиц.

Другая местная жительница рассказала, что тоже проснулась от взрыва и сразу поняла, что разбудили ее именно беспилотники.

«В 5 утра в Видном взрывы начались, полчаса где-то продолжались. Около 10-11 взрывов было. Пару взрывов очень сильные, жутковато, конечно. От очевидца в магазине слышали, что в "Сантехкомплекте" падал беспилотник», — поделилась она.

В ночь на вторник, 11 марта, украинские войска произвели массированную атаку дронами по территории России. Свыше 70 беспилотников было сбито на подлете к Москве.

По последним данным, всего в результате атак беспилотников в Московской области пострадали 14 человек, среди них четырехлетний ребенок.

