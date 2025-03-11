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03:30, 11 марта 2025Из жизни

Бездомный отрезал голову мужчине и сыграл ей в футбол

В США бездомный сыграл в футбол головой своей жертвы
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Michael Förtsch / Unsplash

В городе Лас-Крусес, США, бездомного признали виновным в том, что он напал на 51-летнего мужчину с ножом и отрезал ему голову. Об этом пишет People.

В июне 2021 года 28-летний Джоэл Арсиньега-Саенс и его жена жили в парке. Там же они встречали другого бездомного — 51-летнего Джеймса Гарсию. По словам Арсиньега-Саенса, 20 июня 2021 года он проснулся и обнаружил, что его вещи и вещи его жены пропали. Он решил, что их украл Гарсия.

Найдя мужчину, Арсиньега-Саенс забрал у него складной нож и нанес ему 84 раны. Он отрезал у жертвы сначала палец, а затем голову, после чего решил сыграть ей в футбол. Арсиньега-Саенс пинал ее от машины к машине, пока не устал.

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Мужчина не стал ничего делать с останками Гарсии и бросил их посреди улицы. Вечером того же дня их нашел полицейский, после чего Арсиньега-Саенса задержали.

Ранее сообщалось, что в Испании бывший полицейский из провинции Лас-Пальмас признался, что расправился с женой в 2020 году и разрубил ее на мелкие кусочки. После его признания часть костей женщины была найдена недалеко от торгового центра.

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