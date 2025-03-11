Бывший вратарь сборной Белоруссии раскритиковал РФС за решение сыграть с Гренадой

Тумилович о матче сборной России с Гренадой: РФС надо перестать крутить глобус

Бывший вратарь сборной Белоруссии Геннадий Тумилович раскритиковал Российский футбольный союз (РФС) за решение организовать товарищеский матч национальной команды страны с Гренадой. Об этом сообщает Metaratings.

«РФС надо перестать крутить глобус. Конечно, это неожиданный соперник. Когда матч? В марте? Слава Богу, этого шедевра осталось ждать совсем немного», — заявил Тумилович. Он таже выразил надежду, что у сборной Гренады есть необходимая экипировка.

Бывший футболист заявил, что понимает сложности с поиском соперников для сборной России. «Но можно же подумать о других вариантах. Сыграть со сборной клубов РПЛ», — заявил Тумилович.

О матче с Гренадой РФС объявил 10 марта. Игра пройдет 19 марта в Москве на «ВТБ Арене». Соперник команды Валерия Карпина занимает 174-е место в рейтинге ФИФА.