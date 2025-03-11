Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо Мх
Сегодня
19:00 (Мск)
Локомотив М
Fonbet Кубок России|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Краснодар
Сегодня
20:00 (Мск)
Ахмат
Fonbet Кубок России|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Барселона
Сегодня
20:45 (Мск)
Бенфика
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Ливерпуль
Сегодня
23:00 (Мск)
ПСЖ
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Байер
Сегодня
23:00 (Мск)
Бавария
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Интер М
Сегодня
23:00 (Мск)
Фейеноорд
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Томми Пол
Завтра
04:00 (Мск)
Даниил Медведев
Индиан-Уэллс (м)
Анахайм Дакс
Завтра
05:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
16:47, 11 марта 2025Спорт

Дзюба признался в поедании корма для животных

Артем Дзюба признался, что ел корм для животных и плакал при просмотре фильма
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба ответил на вопросы категории «Было — не было». Ответы футболиста опубликованы в Telegram-канале Кубка России.

Дзюба признался, что пробовал корм для животных, плакал при просмотре фильма, подглядывал в окно за соседями и читал сообщения в чужом телефоне. Также он ел упавшие и просроченные продукты, передаривал подарки, разбивал окно и убегал. При этом форвард заявил, что никогда не флиртовал ради выгоды и не пробовал лягушек.

9 марта Дзюба забил 234-й гол в карьере, поразив ворота «Крыльев Советов» в матче чемпионата страны, и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Он обошел по этому показателю завершившего карьеру Александра Кержакова, на счету которого 233 забитых мяча.

Дзюба забил 108 мячей за петербургский «Зенит», 38 — за московский «Спартак», 20 — за «Ростов», 14 — за томскую «Томь», 12 — за столичный «Локомотив», 6 — за тульский «Арсенал», 5 — за «Акрон», и 1 — за турецкий «Адана Демирспор». Еще 30 голов он забил в составе сборной России.

    Обсудить
    Последние новости

    Военблогер заявил об освобождении Суджи

    В США рассказали об ахиллесовой пяте «революционного» самолета

    Прогнозы об укреплении рубля назвали бессмысленными

    В ЛНР осудят украинца за участие в экстремистской организации

    Четыре аферистки заставили россиянина жениться и оставили его без квартиры и денег

    Впервые опубликована карта атаки позиций ВСУ после выхода десанта из трубы. Как действовали российские штурмовики?

    Стилистка оценила смену имиджа фигуристки Трусовой фразой «не совсем идеально»

    В России подорожали подержанные китайские машины

    Туристка случайно оказалась в американской тюрьме во время путешествия всей жизни

    Росфинмониторинг внес бывшего депутата Горинова в список террористов и экстремистов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше