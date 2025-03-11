Дзюба признался в поедании корма для животных

Артем Дзюба признался, что ел корм для животных и плакал при просмотре фильма

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба ответил на вопросы категории «Было — не было». Ответы футболиста опубликованы в Telegram-канале Кубка России.

Дзюба признался, что пробовал корм для животных, плакал при просмотре фильма, подглядывал в окно за соседями и читал сообщения в чужом телефоне. Также он ел упавшие и просроченные продукты, передаривал подарки, разбивал окно и убегал. При этом форвард заявил, что никогда не флиртовал ради выгоды и не пробовал лягушек.

9 марта Дзюба забил 234-й гол в карьере, поразив ворота «Крыльев Советов» в матче чемпионата страны, и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Он обошел по этому показателю завершившего карьеру Александра Кержакова, на счету которого 233 забитых мяча.

Дзюба забил 108 мячей за петербургский «Зенит», 38 — за московский «Спартак», 20 — за «Ростов», 14 — за томскую «Томь», 12 — за столичный «Локомотив», 6 — за тульский «Арсенал», 5 — за «Акрон», и 1 — за турецкий «Адана Демирспор». Еще 30 голов он забил в составе сборной России.