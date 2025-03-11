Экс-президент Филиппин прокомментировал свое задержание по ордеру МУС

Экс-президент Филиппин Дутерте раскритиковал свое задержание по ордеру МУС

Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте раскритиковал свое задержание по ордеру Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает Philippine Star со ссылкой на видео со словами политика.

«Вам придется меня просто уничтожить», — отметил Дутерте, обращаясь к чиновникам.

Политик добавил, что он отказывается «быть задержанным, особенно со стороны официальных лиц, связанных с западными державами».

Ранее Дутерте задержали в международном аэропорту Манилы по ордеру МУС, выданному в связи с «делом о преступлениях против человечности» при борьбе с незаконным оборотом наркотиков в стране.