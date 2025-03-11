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15:31, 11 марта 2025Наука и техника

F-35 вооружат «дешевыми» крылатыми ракетами

TNI: Истребители F-35 вооружат дешевыми крылатыми ракетами
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Marco Garcia / Reuters

Истребители пятого поколения F-35 могут вооружить «дешевыми» крылатыми ракетами Common Multi-Mission Truck (CMMT). Об этом пишет журнал The National Interest.

Новые боеприпасы в дополнение к более дорогим ракетам AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) и Long-Range Anti-Ship Missile (LRASM) по собственной инициативе разрабатывает и испытывает корпорация Lockheed Martin. Стоимость одной ракеты CMMT, вероятно, составит менее 150 тысяч долларов, что на порядок ниже, чем цена за штуку JASSM и LRASM.

Дальность применения дозвуковой ракеты оценивается в сотни миль. В длину CMMT будет достигать менее 2,5 метра. Ракета, создаваемая с использованием принципа открытой архитектуры, получит сменные модули, позволяющие комбинировать различные боевые части и датчики. Размещать CMMT планируется во внутреннем отсеке F-35, что сохранит малозаметность истребителя.

В сентябре 2024-го издание TWZ заметило, что Пентагон впервые показал фотографию истребителя пятого поколения F-35, который несет новую противокорабельную ракету большой дальности LRASM.

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