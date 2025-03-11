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11:37, 11 марта 2025Россия

Губернатор раскрыл подробности об ударе беспилотника по «Мираторгу» в Подмосковье

Воробьев: Удар по парковке «Мираторга» в Домодедово пришелся на начало смены
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Александра Степанова / Пресс-служба Губернатора Московской области

Падение беспилотника на парковку в подмосковном Домодедово пришлось на 5:14 утра, когда у сотрудников предприятия «Мираторг» только началась смена. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

«Судя по найденным поражающим элементам, целью были именно люди. Огонь на парковке уже потушен, на месте работают оперативные службы», — сообщил губернатор.

Он добавил, что обе жертвы атаки беспилотников в Подмосковье — сотрудники «Мираторга». На парковке из-за удара БПЛА пострадало около 40 автомобилей, специалисты составляют список повреждений.

Ранее в сети появились кадры с места гибели сотрудников «Мираторга». В здании предприятия выбиты стекла, на парковке находятся автомобили экстренных служб и скорой помощи. Кроме того, на кадрах можно увидеть множество осколков.

Пожар на парковке «Мираторга» начался во время атаки беспилотников в ночь на вторник, 11 марта. Налет дронов на Россию стал самым массированным с начала СВО — силы ПВО сбили над десятью регионами 337 дронов, свыше сотни из них направлялись в сторону Москвы.

ЖЗЛ
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