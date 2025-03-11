Канье Уэст захотел примерить одежду ку-клукс-клана

Рэпер Канье Уэст опубликовал в соцсетях фото с костюмом члена ку-клукс-клана

Американский рэпер Канье Уэст опубликовал в соцсетях фотографию (на момент написания новости была удалена) с костюмом члена радикальной организации ку-клукс-клан (ККК). Об этом пишет Billboard.

На кадрах был изображен белый костюм, состоящий из мантии, маски и конического головного убора, напоминающий те, которые носили члены расистской группировки. «Наряд дня», — подписал артист публикацию.

Ранее Канье Уэст прогулялся по Лос-Анджелесу в футболке со свастикой.

В декабре 2023 года поклонники обругали рэпера за выступление в капюшоне в стиле ку-клукс-клана.