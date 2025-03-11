«Краснодар» проиграл «Ахмату» и вылетел из Кубка России

«Краснодар» на своем поле проиграл грозненскому «Ахмату» в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 11 марта, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На гол Джона Кордобы гости ответили дублем Бернарда Бериши.

«Краснодар» вылетел из Кубка России, «Ахмат» вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России. Соперника по этой стадии грозненцы узнают 12 марта.

Ранее в полуфинал Пути регионов Кубка РПЛ вышел московский «Локомотив». Железнодорожники на чужом поле обыграли махачкалинское «Динамо».