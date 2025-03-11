Курс доллара упал до минимума с конца февраля

Курс доллара на межбанковском рынке упал ниже 86 рублей впервые с 26 февраля

В ходе торгов на межбанковском рынке во вторник, 11 марта, курс доллара опустился ниже отметки в 86 рублей впервые с 26 февраля 2025 года. Об этом свидетельствуют данные площадки «Финам».

На минимуме котировки американской валюты достигали уровня в 85,4 рубля. Ближе к 13:20 по московскому времени курс доллара незначительно отыграл падение и поднялся до отметки в 86,08 рубля. Несмотря на это, снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составило 1,78 процента, или 1,55 рубля.

Курс евро к тому времени терял 1,16 процента (1,1 рубля) и упал до уровня в 93,86 рубля. Что касается китайской валюты, то ее котировки в ходе торгов на Московской бирже (Мосбирже) к 13:25 составили примерно 11,8 рубля.

Рубль продолжает укрепляться к доллару с начала весны. В ходе торгов в среду, 5 марта, курс американской валюты в моменте снижался до 89,68 рубля. Таким образом, за последнюю неделю доллар потерял в стоимости порядка 3,6 рубля. Официальный курс доллара от Центробанка (ЦБ) на вторник, 11 марта, установили на уровне 88,38 рубля. Снижение составило 74,9 копейки. Глава российского регулятора Эльвира Набиуллина объясняла колебания курса рубля санкциями и внешними шоками.