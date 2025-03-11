Лукашенко решил опровергнуть западные стереотипы

Лукашенко: Белоруссия развивается, вопреки западным стереотипам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика развивается, вопреки стереотипам Запада. Его слова передает БелТА.

«Вопреки западным стереотипам мы успешно развиваемся. Несмотря на оказываемое давление извне, всесторонне повышаем свой потенциал», — заявил белорусский лидер.

По его словам, республика предлагает своим партнерам лучшее в науке, образовании, здравоохранении, промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях, что было наработано на протяжении десятков лет.

Ранее Лукашенко заявил, что новое поколение людей управляет Белоруссией. По его словам, новое поколение управленцев вводилось постепенно, а некоторых пришлось заменить ввиду неприспособленности к работе чиновников.