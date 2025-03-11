На Украине анонсировали переговоры с США о прекращении огня

Ермак анонсировал диалог США и Украины о прекращении огня на следующей неделе

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак анонсировал проведение на следующей неделе технического раунда переговоров американской и украинской делегаций о режиме прекращения огня на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что новый раунд переговоров станет более техническим. На будущей встрече планируется обсудить, «как можно ввести режим прекращения огня, чтобы действительно можно было фиксировать его соблюдение».

Ранее Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному прекращению огня. Соединенные Штаты отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь в обеспечении безопасности Украины.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что проводимая Россией на Украине специальная военная операция (СВО) может завершиться через два месяца в случае, если Киев перестанет получать спонсорские деньги и боеприпасы.

